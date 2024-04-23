Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ размещаются в частных домах

Украинский военнопленный рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально размещаются в частных жилых домах в городе Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленный рассказал, что его вместе с другими солдатами ВСУ привезли в Орехов, где они расположились в подвале жилого дома.

«Сам город разрушен, дома и дороги разбомблены, некоторые полностью под фундамент разрушены <...> Это были жилые дома в прошлом... Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены», — поделился военнопленный.

Он добавил, что дома местных жителей обстреливали, так как там размещались украинские солдаты.

До этого ТАСС со ссылкой на командира штурмового подразделения с позывным «Саваль» сообщал, что два бойца 394-го штурмового полка захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе города Волноваха Донецкой народной республики.

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