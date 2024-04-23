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Евросоюз обвинили в продаже оружия диктаторам

Sipri: ЕС экспортирует оружие диктаторам и тратит на него больше денег, чем РФ

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Немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri) пишет, что Евросоюз продает оружие в том числе диктаторским режимам, так как его производство в странах альянса не скоординировано.

К тому же старший научный сотрудник Боннского международного центра по изучению конфликтов и военный эксперт Макс Мутшлер полагает, что европейские страны вместе тратят на армию значительно большие средства, чем Россия. Эффективность отрасли снижена из-за того, что в ЕС нет общей системы закупок.

«В прошлом году Германия потратила 66,8 миллиарда долларов на оборонное оборудование, что на девять процентов больше, чем в предыдущем году», — говорится в публикации.

Мутшлер добавил, что обеспокоен тем фактом, что европейское оружие в том числе продается автократическим странам, и они могут быть определены как партнеры.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн сообщал, что ради попытки избежать поражения Украины в год выборов в США американская сторона может пойти на применение ядерного оружия.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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