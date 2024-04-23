Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят на строения Часова Яра ложные надписи о присутствии там гражданских. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные делают это, чтобы осложнить России штурм города.

«В Часове Яре украинские боевики начали массово наносить на входные двери подъездов и подвальных помещений предупреждения о том, что там находятся мирные граждане. Данная информация в большей степени не соответствует действительности», — предупредил Марочко.

Накануне подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республики (ДНР).

Марочко также говорил, что ВСУ столкнулись с логистическими трудностями в занятых ими селах на севере Луганской народной республики (ЛНР) неподалеку от городов Сватово и Кременная. По его словам, в последнее время положение украинских войск усугубилось в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское.

Ранее на Украине отправленный в патруль пограничник сбежал из страны.