Украинские войска атаковали станцию техобслуживания автомобилей в Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по станции техобслуживания (СТО) «Малахов» в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Филипчука, в результате обстрела здание СТО оказалось разрушено, а несколько машин сгорели. Он отметил, что ВСУ «воюют с мирным населением, так как на большее не способны».

22 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что Украина обстреляла поселок Суземка, административный центр Суземского района.

В этот же день министерство обороны РФ передавало, что средства противовоздушной обороны в течение суток сбили над регионами России 240 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

21 апреля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. По данным Минобороны, дроны самолетного типа были нацелены на удар по объектам на территории РФ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.