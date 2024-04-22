В Нигер прибыла делегация Пентагона для переговоров о выводе войск

В Нигер прибыла делегация Пентагона. В повестке для переговоров — упорядоченный вывод американских войск с территории африканской страны, сообщает РИА Новости.

Неназванный американский чиновник подтвердил агентству факт нахождения в Нигере делегации из Минобороны и Africom — Африканского командования Вооруженных сил США.

17 марта стало известно, что Нигер разорвал военное соглашение с США, после чего власти Соединенных Штатов заявили о своей обеспокоенности развитием связей Нигера с Россией и Ираном.

12 апреля в Нигер прибыли российские военные инструкторы.

20 апреля США решили вывести своих солдат из Нигера. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Ранее Путин обсудил с лидером Нигера борьбу с терроризмом.