Российские войска уничтожили телевышку в Харькове

Российские Вооруженные силы поразили в Харькове телевизионную вышку, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лебедева, ВС РФ нанесли удар около 16:36 мск, срезав около трети вышки, находившейся на улице Деревянко. Координатор уточнил, что на конструкции была размещена антенна связи противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Лебедев добавил, что в настоящее время харьковские системы ПВО способны работать только на минимальном расстоянии и не имеют связи друг с другом.

До этого о взрыве в Харькове сообщил глава городской администрации Игорь Терехов. Также о нем рассказывали украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и «Общественное».

21 апреля также сообщалось о взрыве в Харькове. Отмечалось, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. При этом подробности происшествия не раскрывались.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ на одном из участков фронта.