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В украинском городе произошел взрыв

Мэр Терехов сообщил о взрыве в Харькове

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Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

В городе Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв, заявил глава местной администрации Игорь Терехов.

«В Харькове очень громко», — написал он.

Терехов добавил, что информация о разрушениях выясняется.

Также о взрыве в Харькове сообщили украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и «Общественное».

Воздушная тревога до этого объявлялась на территории ряда регионов Украины, в том числе Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

До этого несколько взрывов произошло в городе Николаеве, расположенном на юге Украины. На тот момент воздушная тревога на территории Николаевской области не объявлялась. На специальной онлайн-карте, разработанной министерством цифровой трансформации Украины, регион находился в «зеленой» зоне.

Ночью взрывы произошли в Одесской области. В ВСУ заявляли, что в Одессе после взрывов повреждения получили складские помещения.

Ранее российский артиллерист назвал основные цели в Харьковской области.

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