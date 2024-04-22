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В Белгородской области сбили воздушную цель

Гладков: система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

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Настоящий Гладков/Telegram

В Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к административному центру области.

Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — заявил он.

По его словам, информация о последствиях на земле уточняется специалистами оперативных служб.

Согласно предварительной информации, разрушений нет, никто не пострадал.

Кроме того, глава региона сообщил, что громкие звуки в Белгороде и Белгородском районе связаны с работой российской военной авиации.

Перед этим в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. В связи с этим местные власти посоветовали тем людям, которые находятся на улице, спуститься в укрытия или иное безопасное место.

Регион регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Белгородской области грузовик подвергся атаке.

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