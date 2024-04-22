В ГУР Украины перечислили ошибки российского перебежчика Кузьминова

Российский перебежчик Максим Кузьминов после прибытия в Испанию не заботился о своей безопасности, так как жажда славы «затмила ему глаза». Об этом в ходе интервью для украинской службы BBC заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По его словам, Кузьминов совершил «классическую психологическую ошибку»: когда у людей появляются деньги, они сильно расслабляются и перестают заботиться о собственной безопасности.

«Желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить «Ты знаешь, кто я?», «Вот ты же никому, только вот тебе говорю», — отметил Буданов.

Он добавил, что перебежчик приглашал в Испанию российских девушек и рассказывал им о своей жизни за рубежом.

При этом глава ГУР признал, что сотрудники управления также совершили ошибку. Им следовало лучше присматривать за Кузьминовым и не надеяться на его благоразумие, резюмировал Буданов.

В 2023 году Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8, который находился на аэродроме в городе Курске. После этого мужчина перелетел на нем в Харьковскую область Украины.

Позже российский перебежчик провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой рассказал детали угона самолета. По его словам, он нашел контакты украинской разведки в некоем Telegram-канале и около шести месяцев обсуждал с кураторами предстоящую операцию.

19 февраля 2024 года тело Кузьминова нашли в Испании. По данным газеты The New York Times, на него напали двое неизвестных и выстрелили шесть раз.

Ранее спецслужбы Украины заподозрили в причастности к ликвидации российского перебежчика.