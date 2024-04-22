Al Mayadeen опроверг информацию о планах шиитов возобновить атаки на ВС США

Шиитская группировка «Катаиб Хезболла» не планирует возобновлять атаки на присутствующих на территории Ирака и Сирии американских военных, эта информация ложная. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Сама группировка не комментировала возможный удар по войскам США.

На минувших выходных ряд информационных агентств, в том числе Reuters, ссылаясь на распространившиеся в Telegram-каналах заявления, писали о намерении «Катаиб Хезболла» начать вооруженный конфликт в связи с отсутствием подвижек в решении вопроса о полном выводе из Ирака иностранных войск. Утверждалось, что группировка предоставила иракскому премьер-министру Мухаммеду ас-Судани срок в три месяца для решения проблемы.

21 апреля новостной портал Shafaq News сообщил, что вооруженный отряд шиитов, входящий в движение «Исламское сопротивление Ирака», нанес ракетный удар по аэродрому в Харраб-эль-Джейре на северо-востоке Сирии, который используют военнослужащие США.

Ранее ЦАХАЛ ударил по позициям «Хезболлы» в Ливане.