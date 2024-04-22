На Украине заявили о трудной ситуации в стране

Украину с мая ждет достаточно трудная, но не катастрофическая ситуация. Об этом заявил глава главного управления разведки министерства обороны страны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), передает «Страна.ua».

По его словам, армагеддона не будет, как многие говорят, но проблемы с середины следующего месяца появятся. Связано это с тем, что российские войска прибегнут к комплексному подходу.

Буданов при этом уточнил, что речь не только о ситуации на поле боя, но и о внутренней политической ситуации на Украине.

Издание отмечает, что глава ГУР может иметь ввиду истечение президентских полномочий у Владимира Зеленского 20 мая.

Также агентство Bloomberg писало, что положение Вооруженных сил Украины может ухудшиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии помощи от США.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева. Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.