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Боец ВСУ заявил о готовности идти на Киев

РИА Новости: солдат ВСУ признался в готовности идти на Киев, если скажут

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Reuters

Соединенные Штаты готовятся выделить очередной многомиллиардный пакет военной помощи Украине, в то время как ее власти ужесточают наказания для уклонистов. В связи с этим у находящихся на поле боя украинских военных растет раздражение, пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наличии неофициального соглашения между западными государствами и Киевом. Речь идет о договоренности, в рамках которой США и их союзники снабжают армию Украины вооружениями. Однако за обеспечение войск солдатами Киев отвечает самостоятельно.

На этом фоне в социальных сетях начали появляться комментарии украинских граждан, которые свидетельствуют об их раздражении текущей ситуацией. В частности, люди недовольны принятым Верховной радой Украины законом о мобилизации.

Жители страны возмущены, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб получили бронь от мобилизации. Это кажется им несправедливым, так как именно эти люди проходили подготовку и умеют обращаться с оружием.

При этом в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны якобы не могут следовать примеру российского руководства и «палками» загонять граждан на поле боя. Однако нынешняя ситуация в государстве говорит об обратном, из-за чего даже добровольно отправившиеся на фронт люди выражают недовольство.

«Мне сейчас скажи: «Пошли на Киев» — я пойду. Я уже два года там (на фронте. — «Газета.Ru») и немного утомился. У меня уже вот тут вот все. Хотя я шел добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет», — рассказал один из бойцов Вооруженных сил Украины.

В результате мужчины призывного возраста бегут с поля боя и всеми силами скрываются от украинских властей, говорится в публикации.

Ранее британский аналитик рассказал об отказе некоторых бригад ВСУ подчиняться новому главнокомандующему.

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