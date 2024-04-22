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Минобороны: российские танки поразили позиции украинской армии

Танки уничтожили позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Экипажи танков Т-72Б3М группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции украинской армии в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку «окопаться» на линии боевого разграничения. Противника выявили во время аэроразведки. После этого танк подошел на близкое расстояние к врагу и уничтожил его.

Утром 22 апреля сообщалось, что десантники из Бурятии из группировки войск «Юг» захватили опорный пункт на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех бойцов украинской армии.

До этого стало известно, что два бойца 394-го штурмового полка захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе города Волноваха Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее эксперт заявил, что ВСУ готовится к контрнаступлению с новым оружием.

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Операция на Украине
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