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КНР: мировой океан не должен быть ареной демонстрации силы и борьбы за власть

В Китае заявили, что мировой океан не должен быть ареной борьбы за власть

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The War Zone/YouTube

Мировой океан не должен стать полем сражений и демонстрации силы, так как история показывает, что борьба за власть на море принесла человечеству только страдания. Такое заявление сделал заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, пишет ТАСС.

Выступление председателя военного совета состоялось на открытии 19-го Военно-морского симпозиума западной части Тихого океана в китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

Он подчеркнул, что мирное использование океана способствует развитию человечества, в то время как борьба за его контроль приносит лишь несчастья. Мировой океан должен стать площадкой для мирного сосуществования и укрепления общих интересов, а не для демонстрации силы и конфликтов.

Сегодня глобальное управление океанами сталкивается с новыми вызовами, и необходимо объединяться для обеспечения безопасности и развития океана. Китайская армия всегда поддерживала международное сотрудничество и выполняла свои обязательства.

На симпозиуме обсуждаются вопросы глобальной безопасности, мира на море, сотрудничества в области безопасности на море и международного права морского порядка. Участники стремятся к глобальному управлению океанами и поддержанию мира в регионе.

Россию на симпозиуме представляет главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

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