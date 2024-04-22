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Израиль признал потерю беспилотного летательного аппарата в Ливане

ЦАХАЛ подтвердил потерю своего дрона в Ливане

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Alexander Ermochenko/Reuters

Один из дронов, принадлежащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), был сбит над ливанской территорией. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, по израильскому военному беспилотному летательному аппарату был осуществлен пуск зенитной ракеты. В результате этого дрон был подбит, а затем упал на территорию Ливана. По факту происшедшего ЦАХАЛ начал проверку.

В свою очередь, израильская авиация нанесла удар по пусковой установке, с которой осуществлялся пуск ракеты. Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркнула, что израильские боевые самолеты и далее будут действовать в воздушном пространстве Ливана.

До этого сообщалось, что Израиль попросил США не вводить санкции против ЦАХАЛ.

21 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю.

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