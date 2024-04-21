Боевые действия на Украине могут завершиться уже в 2024 году полным поражением Вооруженных сил Украины. С таким предположением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Говорят о крахе к концу этого лета, началу осени, что Украины не будет, что боевые действия не будут продолжаться после 2024 года. <…> Я думаю, что этот коллапс, который происходит, уже последняя финальная стадия», — сказал Риттер, отметив, что русские, как правило, идут к цели, не придерживаясь жестких временных рамок.

По его мнению, главная проблема Украины состоит в том, что власти страны отказались от принятия Стамбульского соглашения, президент Владимир Зеленский не пошел на это.

Бывший военный подчеркнул, что у ВСУ не осталось ни бригад, которые можно было бы бросить в бой, ни противовоздушной обороны, ни артиллерии.

21 апреля журнал Forbes сообщил, что российская армия готовится к летнему наступлению. В материале указано, что из-за превосходства ВС РФ в численности и мощи эта атака может обернуться катастрофой для ВСУ.

Ранее Скотт Риттер рассказал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ.