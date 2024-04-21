В Иране пригрозили гегемонистским режимам решительным ответом

Гегемонистские режимы во главе с Израилем получат жесткий и решительный ответ, если они пересекут красные линии и проявят агрессию по отношению к Ирану. Об этом заявил начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами республики Хабиболла Сайяри, чьи слова приводит агентство IRNA.

«И на любые тщетные попытки проявить агрессию по отношению к границам территории Исламской Республики последует <...> ответ решительный, жесткий и заставляющий пожалеть», – подчеркнул Сайяри.

Он также отметил, что благодаря сотрудничеству иранской армии и Корпуса стражей исламской революции гегемонистские режимы «наемников и преступников» оказались в полном отчаянии.

В ночь на 14 апреля Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов и 150 ракет в сторону Израиля. Так Тегеран ответил на удар по посольству республики в Дамаске, который нанесла армия еврейского государства. После этого газета The Wall Street Journal написала, что масштаб атаки Ирана на Израиль шокировал представителей американской администрации.

Ранее в Германии предрекли скорое создание Ираном ядерного оружия.