Зеленский заявил о шансе на победу

Благодаря новому пакету помощи от США у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появится шанс на победу в конфликте с Россией, считает украинский президент Владимир Зеленский. Мнением он поделился в интервью американскому телеканалу NBC News.

В ходе беседы журналистка спросила Зеленского, сможет ли Украина победить в конфликте после получения нового пакета американской помощи или она нужна лишь для того, чтобы боевые действия продолжались. По словам украинского лидера, эта поддержка укрепит ВСУ.

«У нас появится шанс на победу. Мы действительно получим системы вооружения, которые нам так нужны», — добавил Зеленский.

Он при этом отметил, что эта помощь не должна быть «размазана тонким слоем» по всей территории. Глава государства подчеркнул, что ВСУ нужны критически важные системы, включая дальнобойную артиллерию.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку страны, в том числе ее армии. Документ еще должен одобрить сенат и подписать президент Джо Байден.

В Пентагоне заверили, что могут передать Украине необходимое оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания упомянутого законопроекта. По словам генерала Патрика Райдера, у минобороны США очень развитая логистическая сеть.

Ранее в США усомнились в эффективности нового пакета помощи Украине.