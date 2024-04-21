Пророссийское подполье поделилось кадрами удара по украинскому порту

Пророссийское подполье поделилось кадрами удара по порту в городе Южный в Одесской области, который был совершен накануне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», – сообщил агентству координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

21 апреля глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российские военные провели точечный обстрел объекта портовой логистики в Одесской области. Какой именно объект подвергся удару, Кипер не уточнил.

До этого украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Одессе. По его информации, инцидент произошел около 13:19 (совпадает с мск).

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.