Войска РФ нанесли точечный удар по припортовой инфраструктуре в Одесской области

Российские войска нанесли точечный удар по объекту портовой логистики в Одесской области. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами после обеда.

«Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», — добавил он.

Какой именно объект подвергся удару, Кипер не уточнил.

Днем 21 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Одессе. По информации журналистов, ЧП произошло около 13:19 (совпадает с мск).

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что звуки взрыва, произошедшего в городе, раздались в районе расположения припортовой инфраструктуры.

19 апреля сообщалось, что в Одесской области была атакована припортовая инфраструктура. Отмечалось, что перед происшествием поступали сообщения о нескольких взрывах в городе.

Ранее под Одессой взорвали ангар с морскими беспилотниками.