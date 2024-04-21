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Главкомы флотов РФ и КНР подписали меморандум о сотрудничестве

Главкомы флотов РФ и КНР подписали договор о сотрудничестве в спасании на море

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Павел Львов/РИА Новости

Главком ВМФ России Александр Моисеев и его китайский коллега Ху Чжунмин подписали меморандум о поиске и спасанию людей на море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что во время визита Моисеева в Китай стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином.

«По результатам встречи главком Военно-морских сил (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море», — отметили в российском Минобороны.

Также стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами России и Китая.

Накануне сообщалось, что Александр Моисеев прибыл в КНР. Подчеркивалось, что Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который будет проходить в Циндао 22–23 апреля.

Ранее вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев.

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