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Россия впервые применила в бою штурмовые наземные дроны

РИА Новости: Россия впервые применила в бою штурмовые наземные дроны

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РИА Новости

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции впервые применили штурмовые наземные дроны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что наземные беспилотники были разработаны в рамках частного проекта. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что беспилотники обеспечили подавление позиций противника модулями с автоматическими гранатометами АГС-17 и выпустили несколько сотен гранат.

По его словам, наземный штурмовой беспилотник показал хорошие результаты в боевом применении.

До этого сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции. Подчеркивалось, что Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых дополнительным количеством пулеметных систем.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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