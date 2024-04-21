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На Украине заявили о продвижении ВС РФ к Часов Яру

Офицер Нацгвардии Черняк: российские войска продвигаются к Часов Яру

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к населенному пункту Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом заявил офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Владимир Черняк, сообщает издание «Страна.ua».

«Российские войска достаточно существенно продвигаются на этом направлении. Бои уже происходят непосредственно в окрестностях города Часов Яр, которые были уничтожены еще год назад», – сказал Черняк, добавив, что в этом районе у ВСУ нет серьезных укреплений.

Он отметил, что РФ зашли в Богдановку. Также, по его словам, боевые действия происходят в окрестностях Ивановского, которое является последним рубежом перед Часов Яром.

Черняк также отметил, что российские военные штурмуют севернее Ивановского, несмотря на то, что украинские позиции находятся выше, из-за чего их неудобно атаковать.

Офицер подчеркнул, что ВСУ заняты штурмами россиян и частыми авианалетами авиации, что позволяет ВС РФ медленно, но все же продвигаться в направлении города.

До этого сообщалось, что российские военные заняли более выгодные позиции на Луганском участке фронта.

Ранее ВС России при штурме Очеретино ликвидировали отряд РДК (признан в РФ террористической организацией).

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