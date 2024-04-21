ВС РФ заняли более выгодные позиции на Луганском участке фронта

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи на Луганском направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи», — отмечается в сводке.

Согласно информации ведомства, российская армия нанесла поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от сел Новоегоровка и Новоселовское в Луганской народной республики (ЛНР), а также в районе Оливовского Яра.

«Противник потерял до 50 военнослужащих», — говорится в отчете.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы: одна 155-мм гаубица М777, две 105-мм гаубицы М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», одна боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50, а также две боевой машины пехоты и два автомобиля.

Накануне подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в ВСУ предрекли «серьезный сдвиг» в судьбе Донецка.