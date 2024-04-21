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В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки уничтожили 194 украинских БПЛА

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 194 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены восемь реактивных снарядов от двух систем залпового огня. Речь идет о комплексах HIMARS и «Ураган».

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата», — подчеркивается в заявлении.

В министерстве добавили, что всего с начала боевых действий Вооруженные силы РФ ликвидировали 22 289 украинских дронов. Более того, ВСУ лишились 1 269 боевых машин реактивных систем залпового огня.

20 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа. В ходе визита глава профильного ведомства поручил обеспечить штурмовые группы ВС РФ стрелковым оружием, которое поможет бойцам эффективно уничтожать FPV-дроны в зоне конфликта.

Ранее в ВСУ назвали самые «горячие» участки на поле боя.

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Операция на Украине
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