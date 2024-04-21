В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 194 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены восемь реактивных снарядов от двух систем залпового огня. Речь идет о комплексах HIMARS и «Ураган».

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата», — подчеркивается в заявлении.

В министерстве добавили, что всего с начала боевых действий Вооруженные силы РФ ликвидировали 22 289 украинских дронов. Более того, ВСУ лишились 1 269 боевых машин реактивных систем залпового огня.

20 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа. В ходе визита глава профильного ведомства поручил обеспечить штурмовые группы ВС РФ стрелковым оружием, которое поможет бойцам эффективно уничтожать FPV-дроны в зоне конфликта.

Ранее в ВСУ назвали самые «горячие» участки на поле боя.