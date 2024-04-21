В Минобороны РФ рассказали о работе группировки войск «Днепр» в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что под удар попали солдаты 23-й бригады Национальной гвардии Украины и 121-й бригады территориальной обороны украинских войск. Часть из них засекли в районе населенных пунктов Берислав и Золотая Балка в Херсонской области. Еще часть — около населенных пунктов Никополь и Высшетарасовка, расположенных в Днепропетровской области.

«Противник потерял до 50 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские подразделения лишились четырех автомобилей и одной 175-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) M107. Последняя была произведена в США.

Утром 21 апреля министерство обороны РФ сообщило, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении. В ходе боевых действий военнослужащие страны взяли в плен троих украинских солдат, включая одного офицера.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль донецкий поселок Новомихайловку.