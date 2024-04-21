Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали о работе группировки войск «Днепр» в зоне СВО

МО РФ: группировка «Днепр» за сутки нанесла огневое поражение двум бригадам ВСУ

close
100%
Виктор Антонюк/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что под удар попали солдаты 23-й бригады Национальной гвардии Украины и 121-й бригады территориальной обороны украинских войск. Часть из них засекли в районе населенных пунктов Берислав и Золотая Балка в Херсонской области. Еще часть — около населенных пунктов Никополь и Высшетарасовка, расположенных в Днепропетровской области.

«Противник потерял до 50 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские подразделения лишились четырех автомобилей и одной 175-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) M107. Последняя была произведена в США.

Утром 21 апреля министерство обороны РФ сообщило, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении. В ходе боевых действий военнослужащие страны взяли в плен троих украинских солдат, включая одного офицера.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль донецкий поселок Новомихайловку.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами