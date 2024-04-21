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На севере Израиля зазвучала тревога

ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучала тревога

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Сирены о ракетной опасности зазвучали на севере Израиля. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны страны в своем Telegram-канале.

Утром 21 апреля ЦАХАЛ сообщил об ударе ВВС Израиля по позициям «Хезболлы» в Ливане. Были нанесены удары по наблюдательному пункту «Хезболлы» в районе Одайсе и двум военным объектам возле Хиама. До этого ВВС Израиля нанесли удар по объекту, относящемуся к системе ПВО «Хезболлы».

Также сообщалось, что двое неизвестных напали с оружием на бойцов ЦАХАЛ на КПП близ Хеврона на территории Западного берега Иордана.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа в Израиль 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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