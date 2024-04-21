ЦАХАЛ ударил по позициям «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщил об ударе ВВС Израиля по позициям «Хезболлы» в Ливане. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале израильской армии.

Были нанесены удары по наблюдательному пункту «Хезболлы» в районе Одайсе и двум военным объектам возле Хиама.

Во время операции Израиля был выявлен боевик «Хезболлы» в Тайр-Харфа, по местоположению которого был нанесен удар.

До этого ВВС Израиля нанесли удар по объекту, относящемуся к системе ПВО «Хезболлы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.