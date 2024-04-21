Украинские солдаты активно занимаются мародерством на подконтрольных им территориях, расположенных на правом берегу реки Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

По словам источника, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся открыто грабить дома в административном центре региона. Однако в других населенных пунктах ситуация кардинально отличается.

«В селах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева, грузят награбленное, включая мебель, на машины и, по словам самих же вэсеушников, увозят в направлении Одессы», — пояснил «Град».

Он добавил, что целью украинских военных также является гуманитарная помощь. В официальных отчетах она оказывается списанной, но на самом деле ее расхищают солдаты ВСУ.

«Иногда, чтобы скрыть хищения, по складам с гуманитарной помощью ВСУ наносят удары и обвиняют в этом россиян», — рассказал источник.

20 апреля командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» заявил, что украинские войска начали готовить линию обороны за административным центром региона. Фортификационные сооружения появляются на участке, расположенном за селом Посад-Покровский и растянувшемся как минимум до населенного пункта Снигиревка.

Ранее представитель подполья рассказал о пытках граждан Украины, подозреваемых в связях с РФ.