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Стало известно о мародерстве бойцов ВСУ в Херсонской области

Командир подполья «Град»: бойцы ВСУ мародерствуют на правом берегу реки Днепр

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Yevhenii Zavhorodnii/Reuters

Украинские солдаты активно занимаются мародерством на подконтрольных им территориях, расположенных на правом берегу реки Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

По словам источника, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся открыто грабить дома в административном центре региона. Однако в других населенных пунктах ситуация кардинально отличается.

«В селах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева, грузят награбленное, включая мебель, на машины и, по словам самих же вэсеушников, увозят в направлении Одессы», — пояснил «Град».

Он добавил, что целью украинских военных также является гуманитарная помощь. В официальных отчетах она оказывается списанной, но на самом деле ее расхищают солдаты ВСУ.

«Иногда, чтобы скрыть хищения, по складам с гуманитарной помощью ВСУ наносят удары и обвиняют в этом россиян», — рассказал источник.

20 апреля командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» заявил, что украинские войска начали готовить линию обороны за административным центром региона. Фортификационные сооружения появляются на участке, расположенном за селом Посад-Покровский и растянувшемся как минимум до населенного пункта Снигиревка.

Ранее представитель подполья рассказал о пытках граждан Украины, подозреваемых в связях с РФ.

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