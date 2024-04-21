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Украину предупредили о последствиях летнего наступления РФ

Forbes: Украина столкнется с катастрофой в случае летнего наступления РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Летнее наступление Вооруженных сил РФ на поле боя может обернуться катастрофой для Украины, если власти страны не изменят свою тактику ведения боевых действий. Об этом пишет журнал Forbes.

По информации издания, в данный момент российские войска продумывают операции на фронте и готовят почву для атаки. Журналисты подчеркнули, что уже к началу лета она может достигнуть полной силы.

«РФ наращивает свои силы, доукомплектовывая свои передовые подразделения личным составом и техникой. Кроме того, российский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает новые боеприпасы и оборудование, быстро передавая ключевые технологии в руки своих солдат», — говорится в публикации.

Также авторы статьи обратили внимание на численное преимущество российских войск перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они добавили, что ВС РФ обладают обширным арсеналом оружия и превосходят украинские подразделения по своей огневой мощи.

20 апреля неназванный офицер Восточного командования Украины дал интервью для американского телеканала CNN, в ходе которого описал ситуацию на поле боя. В частности, он предрек прорыв российских войск на фронте.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ.

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Операция на Украине
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