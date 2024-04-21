Система РЭБ «Волнорез» защитила внедорожник с военными ВС РФ

Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез» джип с российскими бойцами успешно скрылся от украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«На группу наших солдат совершили FPV-налет. У них на машине стоял «Волнорез» — все бойцы набились в один автомобиль», — рассказал агентству источник.

В самом начале пути, в 50 метрах от внедорожника упал беспилотник, потом еще несколько БПЛА. FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать российский внедорожник.

В пятницу, 19 апреля, стало известно, что «Волнорез» не дал беспилотникам поразить оставленный в поле «Солнцепек».

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.