ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, дроны самолетного типа были нацелены на удар по объектам на территории РФ.

Дежурные средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника.

До этого стало известно, что украинские беспилотники атаковали Брянскую область. По информации губернатора Александра Богомаза, три дрона самолетного типа российские военные ликвидировали их над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Глава региона обратил внимание, что пострадавших и разрушений нет. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

Днем в субботу, 20 апреля, в небе над Белгородской областью также сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.