Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Истребитель Eurofighter могут оснастить ракетами Taurus

Глава Airbus Шелльхорн: истребители Eurofighter смогут нести ракеты Taurus

close
100%
Alf van Beem/Wikimedia Commons

Глава Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн заявил, что истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

«Eurofighter может быть носителем Taurus!» — сказал он.

По его словам, еще 10 лет назад Airbus впервые предложил бундесверу использовать Eurofighter для ракет Taurus.

«Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования c Taurus», — отметил Шелльхорн.

Он также заявил о необходимости обновить парк немецких самолетов, в частности — заменить истребители Tornado уже к 2030 году.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обратиться к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время визита в Берлин с просьбой снять запрет на продажу истребителей Eurofighter Typhoon. Турция может запросить у Германии, которая вместе с Испанией, Великобританией и Италией входит в консорциум Eurofighter по производству истребителей, не менее 20 единиц боевых машин с возможностью впоследствии удвоить это число.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может приобрести 54 истребителя Rafale.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами