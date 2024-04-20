Истребитель Eurofighter могут оснастить ракетами Taurus

Глава Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн заявил, что истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

«Eurofighter может быть носителем Taurus!» — сказал он.

По его словам, еще 10 лет назад Airbus впервые предложил бундесверу использовать Eurofighter для ракет Taurus.

«Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования c Taurus», — отметил Шелльхорн.

Он также заявил о необходимости обновить парк немецких самолетов, в частности — заменить истребители Tornado уже к 2030 году.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обратиться к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время визита в Берлин с просьбой снять запрет на продажу истребителей Eurofighter Typhoon. Турция может запросить у Германии, которая вместе с Испанией, Великобританией и Италией входит в консорциум Eurofighter по производству истребителей, не менее 20 единиц боевых машин с возможностью впоследствии удвоить это число.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может приобрести 54 истребителя Rafale.