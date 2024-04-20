Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 20 апреля, уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены около 14.30 мск.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что две женщины пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села в регионе.

В ночь на 19 апреля на подлете к Белгороду средства ПВО сбили 25 воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого генеральный директор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский рассказал, что Россия модернизировала и повысила эффективность своих систем противовоздушной обороны на фоне атак Вооруженных сил Украины по территории страны. По его словам, одними из прошедших модернизацию систем стали комплексы «Валдай» и «Енисей».

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.