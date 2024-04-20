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Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили четыре склада ВСУ

Минобороны: группировка войск «Восток» уничтожила четыре склада ВСУ

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Министерство обороны России

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили две боевые бронемашины и четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Потери ВСУ в живой силе составили 120 военнослужащих. Также были уничтожены три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», уточнили в военном ведомстве.

Удар был нанесен в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики.

17 апреля российские войска уничтожили склады с боеприпасами террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) оперативно-тактической группы «Донецк».

Согласно информации ведомства, ликвидация произошла с участием оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение живой силе и оборонной технике украинской армии в 132 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении трех складов ВСУ.

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