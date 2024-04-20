Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) улучшили положение и отразили восемь контратак украинской армии. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Российские войска отразили контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское, Новокалиново ДНР.

20 апреля телеканал CNN сообщал, что солдаты Вооруженных сил Украины назвали город Часов Яр в Донецкой народной республике ключевым рубежом, потеря которого в значительной степени повлияет на судьбу Донецка.

В этот же день стало известно, что украинские войска активно готовят новую линию обороны за городом Херсоном.

Washington Post писал, что американское оружие для ВСУ уже готово к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии.

Ранее сообщалось, что в США ждут «большого поднятия морального духа» ВСУ после предоставления помощи.