Российские войска поразили украинское хранилище авиатоплива

Российские войска поразили хранилище авиатоплива и два объекта транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 112 районах.

20 апреля Минобороны РФ сообщило о 50 сбитых за ночь украинских беспилотниках.

До этого министерство обороны заявило, что за неделю были сбиты десять оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и «Ураган».

Ранее стало известно, что новую ракетную бригаду в Карелии вооружили ОТРК «Искандер-М».