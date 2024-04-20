Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили украинское хранилище авиатоплива

Российские военные поразили хранилище авиатоплива и два транспортных объекта ВСУ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска поразили хранилище авиатоплива и два объекта транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 112 районах.

20 апреля Минобороны РФ сообщило о 50 сбитых за ночь украинских беспилотниках.

До этого министерство обороны заявило, что за неделю были сбиты десять оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и «Ураган».

Ранее стало известно, что новую ракетную бригаду в Карелии вооружили ОТРК «Искандер-М».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами