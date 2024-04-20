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Шойгу поручил обеспечить штурмовиков оружием для уничтожения FPV-дронов

Шойгу поставил задачу предоставить штурмовикам оружие для ликвидации FPV-дронов

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Алексей Ерешенко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил обеспечить российские штурмовые группы стрелковым оружием, которое поможет солдатам эффективно уничтожать FPV-дроны на поле боя. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства страны, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В субботу, 20 апреля, министр посетил полигон Московского военного округа. Здесь он ознакомился с различными образцами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и стрелкового оружия. При этом последнее было разработано при участии снайперов, которым довелось лично выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника», — говорится в заявлении.

19 апреля глава российского военного ведомства проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий в Омской области. В ходе мероприятия министр поставил задачу нарастить темпы производства дополнительных средств защиты для танков.

Ранее в РФ создали роботов для эвакуации раненых солдат с поля боя.

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