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Российские силы ПВО за ночь сбили 50 дронов

Минобороны заявило о 50 сбитых над российскими регионами за ночь дронах ВСУ

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Global Look Press

Минобороны РФ сообщило о 50 сбитых за ночь ВС РФ украинских беспилотниках. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, больше всего — двадцать шесть дронов — были сбиты над Белгородской областью. Еще десять — над Брянской областью. Восемь — Курской; два — над Тульской и по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух сбитых над регионом БПЛА.

При этом в Смоленской области после падения обломков в Кардымовском районе загорелась емкость с горюче-смазочными материалами на объекте ТЭК.

В Калужской области из-за взрыва подбитого противовоздушной обороной украинского беспилотника произошло повреждение энергетической инфраструктуры.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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