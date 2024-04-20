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Российской армии предложили быстрые укрытия для зоны боевых действий

ТАСС: в зоне спецоперации проведут испытания быстровозводимых укрытий

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РИА Новости

В зоне специальной военной операции на Украине проведут испытания быстровозводимых укрытий, предназначенных для защиты личного состава от минометного огня. Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.

«Нашими специалистами разработано новое фортификационное сооружение из гофрированного металлического листа. В ближайшее время оно будет отправлено для тестового применения в зону СВО», — рассказал Девятилов.

Он отметил, что, кроме минометного обстрела, такое быстровозводимое укрытие сможет защитить солдат от осколочно-фугасного воздействия снарядов и авиабомб — хотя и не от прямого попадания. Директор «Доргеотеха» отметил, что в условиях окопа длиной до 6 м установка укрытия двумя бойцами может занять всего до 30 минут.

Конструкция состоит из листов оцинкованной нержавеющей стали толщиной 2-3 миллиметра.

До этого стало известно, что в апреле в зону проведения специальной военной операции (СВО) поступят три мобильных бункера для защиты личного состава Вооруженных сил России.

Ранее разработчики показали в Госдуме передвижной бункер и щит-невидимку для военных в зоне СВО.

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Операция на Украине
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