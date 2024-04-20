В Ираке произошли взрывы на военной базе ополчения

На военной базе местного ополчения к югу от иракской столицы, Багдада, произошли взрывы. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Известно, что база принадлежит местному шиитскому ополчению «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным представителей движения, по военной базе был нанесен авиационный удар.

Накануне иракское ополчение поставило Соединенным Штатам ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты. Генсек иракского ополчения Файлак аль-Ваада аль-Садика Шейх Мохаммед аль-Тамими добавил, что у его организации есть ракеты большой дальности, а также «умные» дроны.

До этого в феврале командование отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило, что в результате ночного удара ВВС США по приграничным районам Ирака погибли 16 человек.

Ранее в ООН осудили «налеты» США на армию Сирии.