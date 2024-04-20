Власти Брянской области сообщили о возгорании объекта инфраструктуры

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о возгорании на объекте инфраструктуры.
«При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры», — поделился глава региона.
Он добавил, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения и аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети». Специалисты обеспечивают бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией.
17 апреля над Брянской областью были уничтожены три украинских метеозонда. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в регионе не фиксировали. По метеозондам сработали силы противовоздушной обороны (ПВО).
До этого Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Суземка Брянской области. В результате была ранена местная жительница.
Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.