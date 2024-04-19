Власти Курской области сообщили о работе ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«В Курской области работает ПВО», — поделился глава региона.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

До этого Старовойт сообщал, что с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 3 тысячи раз обстреляли территорию Курской области. По его словам, с начала спецоперации зафиксировано 2890 обстрелов региона. Глушковский район находится в числе наиболее пострадавших в Курской области.

16 апреля украинские военные обстреляли поселка Теткино Глушковского района Курской области. В результате стрельбы были повреждены несколько домовладений и автомобилей. Кроме того, пострадал один магазин.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.