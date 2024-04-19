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Власти Липецкой области сообщили об угрозе атаки БПЛА

Артамонов: в Липецкой области объявлена угроза атаки беспилотников

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — написал Артамонов.

Он также призвал местных жителей не подходить к обломкам беспилотника, если они их обнаружат. О месте падения БПЛА необходимо сообщить по телефону 112.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на территории региона объявлена угроза атаки БПЛА.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности.

Также мэр Воронежа Вадим Кстенин говорил, что количество частных домов, поврежденных в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе накануне вечером, увеличилось до 14.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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