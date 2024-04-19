В Белом доме пообещали сразу возобновить поставки Украине при одобрении конгресса

США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс примет законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«Мы хотим, чтобы Палата [представителей], Сенат приняли их, положили на стол президенту [США Джо Байдену]. И он их сразу подпишет», — заявила представитель Белого дома, комментируя рассмотрение упомянутых законопроектов на Капитолийском холме.

Отвечая на вопрос о том, как скоро Вашингтон сможет возобновить поставки вооружений для Вооруженных сил Украины, Жан-Пьер ответила: «Сразу, сразу».

19 апреля законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву прошли процедурное голосование в палате представителей конгресса США.

В тексте вошедших в пакет законопроектов отмечается, что помощь Киеву будет предоставляться в кредит. Сообщается, что законопроект палата представителей может принять уже в субботу.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.