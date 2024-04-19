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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: cилы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Министерство обороны России сообщило, что около 18:50 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами противовоздушно обороны ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

До этого в министерстве обороны России рассказали о работе ПВО и авиации за прошедшую неделю. За это время были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и «Ураган».

Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку беспилотников, которые могут обнаруживать и поражать цели на дальности до 3 тыс. км. Об этом сообщает британский журнал The Economist. Насколько опасны эти дроны, каких городов они могут достичь и как защититься от них — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в НАТО заявили о готовности передать системы ПВО Украине.

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