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ЦАХАЛ атакует цели «Хезболлы» на юге Ливана

«ЦАХАЛ»: израильские военные продолжают атаковать цели на юге Ливана

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Amir Cohen/Reuters

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные продолжают атаковать цели «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что самолеты ВВС Израиля атаковали военную инфраструктуру в районах Аль-Мансури и на юге Ливана.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали «значимую террористическую инфраструктуру», относящуюся к системе противовоздушной обороны (ПВО) шиитского движения «Хезболла», на востоке Ливана.

16 апреля израильская армия объявила о ликвидации одного из командиров ракетных войск батальона специального назначения «Радван» в составе боевого крыла движения «Хезболла», ответственного за центральные и западные регионы Ливана.

Накануне пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители ВВС Израиля ударили по военному объекту «Хезболлы» в Ливане. Удар был нанесен в ответ на обстрелы северных районов Израиля в ночь на 14 апреля. Военные проинформировали, что целью удара стал «крупный объект «Хезболлы» по производству оружия».

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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