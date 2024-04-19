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ВС РФ нанесли удар по химзаводу в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по химзаводу в Днепропетровской области

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PJSC UAC/Global Look Press

Вооруженные силы РФ нанесли удар по химическому заводу в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В полночь было три прилета в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилета — в стороне химического завода», — заявил он.

По его словам, данный завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет «Град».

Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. Он добавил, что район химзавода оцеплен.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские бойцы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении. Также начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что ударами бомбардировщиков Су-34 были уничтожены склад и три опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны отчитались о перехвате ракет ВСУ за неделю.

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