Зеленский назвал союзникам в НАТО необходимое Украине количество систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с просьбой предоставить Киеву не менее семи систем ПВО Patriot или других зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для отражения российских воздушных ударов. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

«Нам нужно еще семь Patriot или аналогичных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию», — говорится в сообщении.

Он добавил, что НАТО располагает такими системами, и назвал нынешний уровень иностранной помощи как «очень ограниченный».

Также Зеленский напомнил о нехватке в ВСУ артиллерийских снарядов и призвал передавать самолеты.

Кроме этого, украинский лидер призвал союзников нарастить темпы в предоставлении реальной помощи, а не обещаний.

До этого сообщалось, что главы министерств обороны и иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить вопрос поставок на Украину снарядов для систем Patriot.

Ранее Нидерланды призвали Евросоюз ускорить процесс передачи финактивов РФ Украине.