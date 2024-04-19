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ВСУ обстреляли село Каиры в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли село Каиры в Херсонской области, погиб мужчина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Сальдо.

Глава региона сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина. ВСУ также обстреляли Каховку, в результате чего начался пожар в частном доме, один человек был ранен.

«Когда машина скорой помощи приехала за пострадавшим, укробоевики открыли по ней огонь. Транспорт получил повреждения», — написал Сальдо.

До этого два человека погибли после ударов ВСУ по селу Царское и городу Каховка Херсонской области.

Также 21 марта Сальдо сообщал, что украинские военные с помощью дрона сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, а также крыша терапевтического отделения.

Ранее Сальдо заявил, что трое украинских бойцов переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен.

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